Fahranfängerin kracht in Gegenverkehr: Ehepaar schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache war am frühen Abend eine 18-Jährige mit ihrem Auto in Marienheide in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten.

Dort stieß sie frontal mit dem Auto des Paares (79 und 83 Jahre) zusammen, wie die Polizei des Oberbergischen Kreises mitteilte. Die Verursacherin des Unfalls wurde nur leicht verletzt. Ein weiteres Auto fuhr auf.