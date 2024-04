06.04.2024 11:29 Fahrer nach Frontal-Crash in Klinik geflogen

Zwei Autos sind am Samstagvormittag in Gudow frontal zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von Oliver Wunder

Gudow - Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Zwei Autos sind am Samstagvormittag in Gudow frontal zusammengestoßen. Das Auto wurde durch die Kollision völlig zerstört. © NEWS5 / Schröder Beide Fahrzeuge kollidierten aus bisher unklarer Ursache kurz hinter dem Ortsausgang. Beim Eintreffen der Retter bot sich ein unübersichtliches Bild, sagte eine Feuerwehrsprecherin zu einem Reporter vor Ort. Überall lagen Trümmerteile auf der Straße. Außerdem gab es – lobenswerterweise – viele Ersthelfer. Unfall Autofahrer rast gegen Baum und verletzt sich schwer, Retter zücken Kettensäge Bei dem Unfall wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt. Auch das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug ist schrottreif. © NEWS5 / Schröder Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

