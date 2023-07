13.07.2023 06:44 Fahrer nach schwerem Unfall eingeklemmt: Plötzlich fängt das Auto an zu brennen!

Zwei Fahrer wurden nach einem schweren Unfall in Düren in ihren Autos eingeklemmt, plötzlich fing einer der Wagen an zu brennen.

Von Nicole Reich

Düren – Nach einem schweren Zusammenstoß in Düren hat eines der verunfallten Autos plötzlich angefangen zu brennen - während der eingeklemmte Fahrer noch darin saß. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall in ihren jeweiligen Autos eingeklemmt. © Montage: Feuerwehr Düren Rettungskräfte waren dabei, den Fahrer aus seinem Unfallwagen zu befreien, als das Feuer ausbrach. Glücklicherweise wurde der Brand jedoch schnell bemerkt und konnte sogleich gelöscht werden, ohne noch größeren Schaden anzurichten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Auto war zuvor gegen 22.30 Uhr am späten Mittwochabend in einer Kurve auf der B 56 N mit einem anderen Wagen zusammengekracht. Unfall Frontal-Crash zwischen Kleinlaster und Mini: Drei Menschen in Lebensgefahr! Als die Rettungskräfte eintrafen, hing das eine Auto mit der Hinterachse schräg auf der Leitplanke, während das andere auf dem Dach liegen geblieben war, nachdem es sich mehrfach überschlagen hatte. Auch der Fahrer des zweiten Wagens wurde im Inneren eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide Männer wurden anschließend unter Maximalversorgung in Kliniken gebracht. Bei der Unfallaufnahme kam ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. © Feuerwehr Düren Insgesamt waren an dem Einsatz in Düren rund 50 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Titelfoto: Montage: Feuerwehr Düren