Radfahrer fährt an Fußgängerin vorbei, dann wird es kurios!

Reutlingen - Ein Radfahrer in Reutlingen hat sich in den Klamotten einer Fußgängerin verhakt.

Der Rettungsdienst konnte den beiden zu Sturz gekommenen Verkehrsteilnehmern vor Ort helfen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der kuriose Unfall ereignete sich am gestrigen Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr im Kurvenbereich auf dem Gehweg an der Einmündung Birnenweg und Am Heilbrunnen in Reutlingen.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, soll der 54-jährige Pedelec-Fahrer regelwidrig auf dem Gehweg unterwegs gewesen sein, als dieser mit dem Lenkerknauf in der Bekleidung einer entgegenkommenden 60-jährigen Fußgängerin hängen blieb.

Daraufhin waren beide Verkehrsteilnehmer zu Boden gestürzt. Die Frau war in Begleitung ihres Ehemanns, der keine Blessuren davontrug.

Unmittelbar nach dem Sturz entwickelte sich zunächst ein verbaler und im Verlauf auch ein körperlicher Disput zwischen dem Radfahrer und dem 55-jährigen Ehemann der Fußgängerin.