Fatales Überholmanöver: 20-Jährige begeht schweren Fehler, dann kracht es

Hirten - Ein Bild der Zerstörung bot sich den Beamten der Polizei , als sie an einer Unfallstelle in Rheinland-Pfalz anrückten. Einem heftigen Frontalzusammenstoß war wohl ein kapitaler Fehler bei einem Überholmanöver vorausgegangen. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen.

Durch den Frontalzusammenstoß wurde das Motorrad der 18-Jährigen komplett zerstört. © WinklerTV

Was war geschehen? Wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Mayen wenige Stunden nach dem Unglück berichtete, ereignete sich der Unfall am heutigen Montagmorgen auf der B258 bei Hirten (Landkreis Mayen-Koblenz).

Dort fuhr eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Ahrweiler mit ihrem Skoda von Hirten-Kreuznick kommend in Richtung Mayen. Kurz nachdem sie den Ortsteil Kreuznick verlassen hatte, setzte sie gegen 7.25 Uhr zu einem Überholmanöver an - und beging dabei wohl einen kapitalen Fehler.

Denn trotz durchgestrichener Fahrbahnlinie, deren Überschreitung nicht erlaubt ist, scherte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Autos aus und übersah dabei wohl ein ihr entgegenkommendes Motorrad.

Auf die plötzliche Gefahrenlage konnten demnach weder die 20-Jährige noch die 18 Jahre alte Bikerin aus Cochem rechtzeitig reagieren - es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht der Kollision wurden die beiden jungen Frauen teils schwer verletzt und kamen nach der Erstversorgung in nahe gelegene Krankenhäuser.

Die beiden an dem Crash beteiligten Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.