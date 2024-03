17.03.2024 09:16 770 Filmreifer Unfall: Junger Fahrer fliegt mit Auto in die Luft und kracht in Hauswand

Der dramatische Unfall erschütterte die Bewohner der Gemeinde Drochtersen an der Elbe in den frühen Morgenstunden am Sonntag.

Von Alice Nägle

Drochtersen - In den frühen Morgenstunden schockierte ein dramatischer Unfall die Bewohner der beschaulichen Gemeinde Drochtersen an der Elbe. Der junge Fahrer kam von der Straße ab, flog mit dem Auto durch die Luft und krachte in eine Hauswand. © Blaulicht-News Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der junge Fahrer die Kontrolle über seinen schwarzen VW verloren und geriet deshalb gegen 4.50 Uhr in einer Kurve von der Straße ab. Wie ein Sprecher der ortsansässigen Feuerwehr bestätigte, muss er den Bordstein schließlich mit einer solchen Wucht gestreift haben, dass er samt seinem Auto in die Luft flog und letztlich in die Fassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Drochterser Straße 33 krachte. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Verunfallte mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Unfall Vorfahrt nicht beachtet: Drei Personen teils lebensgefährlich verletzt! Trotz des filmreifen Hergangs des Unfalls, hatte der junge Fahrer Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Dennoch wurde er vor Ort von Rettungskräften umgehend erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilte. Ein Zeuge sprach von einer Platzwunde am Kopf des Mannes. Das durch den Unfall schwer beschädigte Haus musste von der örtlichen Feuerwehr evakuiert werden. Grund hierfür war eine Stabilitätssicherung. Wie ein Zeuge berichtete, durften die Bewohner des betroffenen Gebäudes für drei bis vier Stunden nicht zurück in ihre Wohnungen.

Titelfoto: Blaulicht-News