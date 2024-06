Ford kracht gegen Baum und brennt: Rentner kommt bei Unfall ums Leben!

Oranienbaum-Wörlitz - Bei einem tragischen Unfall auf der B107 bei Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg ist am Montagnachmittag ein 71-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Ford war nach der Kollision mit dem Baum in Brand geraten. Ob der Fahrer (71) sich zu diesem Zeitpunkt noch im Auto befand, war zunächst unklar.

Der Rentner war aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Baum kollidiert.

Ersthelfer eilten umgehend herbei. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich nach Informationen von TAG24 gegen 16.30 Uhr.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag berichtete, war das Auto an der Unfallstelle in Brand geraten.