Frau im Mazda muss Auto ausweichen und überschlägt sich, anderer Fahrer flüchtet

Gönnheim - Im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz wurde eine 30-jährige Frau bei einem Unfall verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Verursacher des Crashs.

Bei ihrem Versuch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, verlor die 30-Jährige die Kontrolle über den Mazda. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Passiert ist das Ganze am Morgen des heutigen Dienstags auf der L527 bei Gönnheim. Hier war die 30-Jährige in ihrem Mazda in Richtung Kreisel Gönnheim unterwegs, als ihr nach eigener Aussage ein weißer Transporter entgegenkam.

Dieser soll dann plötzlich auf die Spur der Mazda-Fahrerin geraten sein, sodass die 30-Jährige mit ihrem Wagen ausweichen musste.

Sie steuerte nach rechts, wobei sie die Kontrolle über das Auto verlor. Der Mazda überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf der Seite neben der Straße liegen, während der Transporter einfach weiterfuhr.

Die Fahrerin hatte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde aber dennoch ins Krankenhaus gebracht.

Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.