Frau kracht frontal in Gegenverkehr: Vier Personen schwer verletzt

Kroppenstedt - Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der L66 bei Kroppenstedt ( Landkreis Börde ) zu einem Unfall mit vier Schwerverletzten.

Vier Personen wurden bei dem Frontalcrash schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Eine 36 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Chevrolet gegen 16.20 Uhr von Heteborn kommend in Richtung Kroppenstedt. Mit ihr im Auto war eine Beifahrerin.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin in einer Kurve nach links von der Straße ab. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Skoda eines 69-Jährigen.

Auch er hatte eine Beifahrerin in seinem Auto sitzen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Für sie ging es mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, teilte das Polizeirevier Bördekreis mit.