Frontal-Crash bei Überholmanöver: Ein Toter, drei Verletzte

Auf der L332 bei Schweighausen nahe Bad Ems kam es am Freitag zu einem tödlichen Crash. © WinklerTV

Der tragische Unfall ereignete sich am gestrigen Freitag, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war eine 44 Jahre alte Frau mit einem Wagen auf der Landstraße unterwegs. Zwei Jugendliche saßen als Beifahrer in dem Auto.

In einer Rechtskurve setze die Autofahrerin zu einem Überholmanöver an, um an einem vorausfahrenden Transporter vorbeizuziehen - dabei kam es zu dem verhängnisvollen Crash!

Der Wagen der 44-Jährigen krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Dessen 58-jähriger Fahrer wurde tödlich verletzt, er starb noch an der Unfallstelle.