24.09.2023 10:53 Frontal-Crash im Norden: Autos krachen in Kurve ineinander, vier Verletzte

Bei einem Unfall in der Gemeinde Süsel sind in der Nacht zu Sonntag vier Personen verletzt worden. Zwei Autos waren in einer Kurve frontal zusammengestoßen.

Von Bastian Küsel

Süsel - Heftiger Unfall im Norden: In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Crash in der Gemeinde Süsel (Schleswig-Holstein) vier Menschen verletzt worden. Bei einem Unfall in der Gemeinde Süsel sind in der Nacht zu Sonntag vier Personen verletzt worden. © Arne Jappe Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Crash gegen 2 Uhr auf einer Zufahrtsstraße zur B76 bei Middelburg. Demnach stießen aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen. Von den insgesamt fünf Insassen wurden vier leicht verletzt, drei Personen mussten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf, die Straße musste dafür zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Arne Jappe