Frontal-Crash im Norden: Frau fast eine Stunde in Wrack gefangen!

Todesfelde - Schwerer Crash im Norden: Am Donnerstagabend wurden drei Personen bei einem Unfall in Todesfelde im Kreis Segeberg ( Schleswig-Holstein ) drei Personen teils lebensgefährlich verletzt.

Alles in Kürze

Bei einem Unfall in Todesfelde wurden drei Personen am Donnerstagabend teils lebensgefährlich verletzt. Eine Frau war fast eine Stunde lang im Wrack eingeklemmt. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie ein Sprecher vom Kreisfeuerwehrverband Bad Segeberg mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 21.40 Uhr auf der Fredesdorfer Straße zwischen den Ortsteilen Fredesdorf und Todesfelde ereignet.

Demnach waren aus noch ungeklärter Ursache ein Hyundai i10 und ein VW Caddy im Bereich einer leichten Kurve frontal zusammengestoßen.

Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrerin des Hyundais in dem Wrack eingeklemmt wurde. Sie musste aufwendig von der alarmierten Feuerwehr befreit werden, was fast eine Stunde dauerte.

Anschließend kam die circa 30-jährige Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Beifahrer sowie der VW-Fahrer wurden mittelschwer verletzt und kamen ebenfalls in eine Klinik.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der einen weiteren Notarzt zur Unfallstelle brachte. Für den Transport von Verletzten wurde er nicht benötigt.