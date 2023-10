Frontalcrash am frühen Morgen: Opel-Fahrer will abbiegen, da rauscht VW-Bus heran

Heidelberg - In Nordbaden hat es richtig gekracht! Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg sind zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Beide Fahrer trugen Verletzungen davon und kamen ins Krankenhaus.

Die beiden Autos waren frontal ineinander gekracht. © Priebe/pr-video

Am heutigen Freitagmorgen gegen 7 Uhr ereignete sich auf dem Grenzhöfer Weg in Heidelberg eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Laut Polizeiangaben bog der Fahrer eines Opel Astra an der Einmündung am Marienhof nach links in den Grenzhöfer Weg (K9702) in Richtung Wieblingen ab. Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen Mietwagen gehandelt haben.

Dabei stieß der Opel frontal mit einem VW-Bus zusammen, welcher in Richtung Plankstadt unterwegs war.

Beide Autofahrer kamen mit leichteren Blessuren in eine Klinik.