Frontalcrash auf der B96: Vier Verletzte, Rettungs-Helikopter im Einsatz

Mittelherwigsdorf - Am heutigen Mittwochnachmittag kam es auf der B96 bei Zittau im Landkreis Görlitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Frontalcrash wurde auch ein unbeteiligtes Auto angefahren. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen - eine Frau (70) so schwer, dass sie per Helikopter ins Krankenhaus eingeflogen werden musste.