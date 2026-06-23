Frontalcrash mit Ford: 17-Jähriger wird in Straßengraben geschleudert

Wolkramshausen - In Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) ist am frühen Montagabend ein junger Mopedfahrer mit einem Ford zusammengekracht.

Das Moped des 17-Jährigen wurde bei dem Unfall deformiert. © Silvio Dietzel

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 17-Jährige mit seiner Simson am Ortsausgang Wolkramshausen in die Wernröder Straße abbiegen.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war der Jugendliche allerdings auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Ford kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mopedfahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Nachdem sich Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten gekümmert hatten, wurde dieser zur weiteren Behandlung ins Südharz Krankenhaus nach Nordhausen gebracht.