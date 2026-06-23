Sanitäterin sieht Qualm, dann geht Rettungswagen in Flammen auf

Remshalden - Ein Rettungswagen fing am Montagabend auf der B29 während der Fahrt Feuer und brannte auf dem Standstreifen komplett aus. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist immens.

Über der Bundesstraße bei Aalen stieg eine große Rauchwolke auf. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr, als die Fahrerin des Rettungswagens auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen unterwegs war. Kurz vor der Ausfahrt Geradstetten meldete das System des Einsatzfahrzeugs plötzlich einen Getriebeschaden.

Die Fahrerin bemerkte zudem, dass starker Qualm aus dem Auto aufstieg. Sie reagierte geistesgegenwärtig und stellte den Wagen auf dem Standstreifen ab. "Wenige Minuten später stand der Rettungswagen bereits im Vollbrand", berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an der Unfallstelle an.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 350.000 Euro.