Frontalcrash mit fünf Todesopfern: Viele Fragen noch offen

Friesoythe - Nach dem schweren Frontalcrash mit fünf Todesopfern im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen sollen Ermittlungen die genauen Unfallumstände klären.

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen sind am Mittwochabend fünf Menschen ums Leben gekommen. © Jörn Hüneke/dpa

Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg sei zuständig und bereits involviert, sagte eine Sprecherin der Polizei noch am Abend. Am Mittwoch waren auf der viel befahrenen Bundesstraße 401 nahe der Ortschaft Sedelsberg ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammengeprallt, fünf Männer starben.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Transporters beim Überholen den entgegenkommenden Lkw übersehen. Bei dem Aufprall fingen beide Fahrzeuge Feuer. Es gab keine Überlebenden. Weitere Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben von dem Unfall im Feierabendverkehr aber nicht betroffen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften war im Einsatz. Das Feuer war am Abend gelöscht.

Die Bergungsarbeiten auf der gesperrten B401 sollten aber noch mehrere Stunden lange andauern. Ein Einsatzteam der Psychosozialen Notfallversorgung sei vor Ort und kümmere sich um Einsatzkräfte und Zeugen.