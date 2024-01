25.01.2024 09:48 Gänge verwechselt: Auto stürzt in Schleusenbecken

In Norden im Landkreis Aurich in Ostfriesland ist ein 54-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Auto in ein Schleusenbecken gefahren.

Norden - In Norden in Ostfriesland (Niedersachsen) ist ein 54-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Auto in ein Schleusenbecken gefahren. Die Feuerwehr zog das Auto in der Nacht aus dem Schleusenbecken. © NonstopNews / Marcel Zimmering Der Mann habe kurz geparkt und sei dann wieder eingestiegen. Beim Losfahren habe er die Gänge verwechselt und sei statt rückwärts vorwärts ins Wasser gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Auto sei untergegangen, aber der Mann habe durch ein Autofenster unverletzt herausklettern können. Die Bergung des abgetriebenen Autos dauerte knapp drei Stunden.

