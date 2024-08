Gefährlicher Aussetzer: Tesla-Autopilot wird drei Menschen zum Verhängnis

Neustadt an der Weinstraße/Landau - Die Wunder der heutigen Technik sind bei Weitem nicht unfehlbar. Das musste ein Autofahrer auf schmerzhafte Weise erfahren, nachdem er sich auf den Autopiloten seines Elektroautos verlassen hatte.

Bei dem Zusammenstoß zwischen dem E-Auto und dem Kleintransporter wurden insgesamt drei Menschen verletzt. © Polizeidirektion Landau

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, war der 34 Jahre alte Fahrer eines Tesla am Vorabend auf der A65 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend unterwegs. Dabei hatte er wohl bereits den Autopiloten seines Wagens aktiviert.

An der Anschlussstelle Neustadt an der Weinstraße Süd wollte er die Autobahn verlassen, bemerkte dabei aber zu spät, dass sein Fahrzeug die Ausfahrt viel zu schnell nehmen wollte. Daher setzte er selbst zu einer Vollbremsung an - mit heftigen Folgen.

Denn daraufhin geriet das Auto ins Schleudern, rutschte über eine nahegelegene Grünfläche und kam von dort aus auf den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Neustadt Süd. Hierauf konnte wiederum der Fahrer eines herannahenden Kleintransporters nicht mehr angemessen reagieren, weshalb beide Autos miteinander kollidierten.

Die beiden Insassen des Kastenwagens sowie der 34-Jährige wurden verletzt, woraufhin allesamt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Darüber hinaus entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Warum der Tesla-Fahrer das Steuer freiwillig der Technik überließ, klärte sich im Nachgang ebenfalls auf.