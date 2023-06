Tödlicher Verkehrsunfall auf der B2: Laster gerät plötzlich in den Gegenverkehr

Georgensgmünd - Bei einem schweren Unfall auf der B2 in Mittelfranken kam ein Lastwagen-Fahrer ums Leben.

Die beiden Lastwagen wurden durch den Zusammenstoß völlig demoliert. © NEWS5 / Grundmann

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Vormittag zwischen Roth und Weißenburg zum tödlichen Zusammenstoß.

Ein Lkw war dort gegen 9.51 Uhr in Richtung Roth unterwegs gewesen, als das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem anderen Lastwagen zusammenkrachte.

Der Unfallverursacher wurde durch die Wucht der Kollision in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für den Lastwagenfahrer, der Richtung Weißenburg unterwegs gewesen war, kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er verstarb nach den der Unfallstelle.

Ein Sachverständiger soll nun bei der Klärung der Unfallursache helfen.