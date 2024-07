08.07.2024 14:28 Gesteinsbrocken bremst Audi aus und reißt Loch in Ölwanne - Polizei steht vor Rätsel

Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt wegen des schweren Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Autofahrer war am Samstag mit einem Stein kollidiert.

Von Frederick Rook

Mönchengladbach - Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt wegen des schweren Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Autofahrer war am vergangenen Samstag mit einem herrenlosen Stein kollidiert. Der Audi war nach dem Zusammenstoß mit dem Stein nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. © Polizei Mönchengladbach Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten fuhr der 38-Jährige am Abend gegen 22.40 Uhr auf der Einruhrstraße in Richtung Mülgaustraße, als er plötzlich mit dem etwa 30 mal 35 Zentimeter großen Brocken zusammenkrachte. Der Mann hatte den Stein im Dunkeln nicht gesehen. Beim Überfahren des Gesteins verkeilte sich dieses unter dem Audi und riss ein Loch in die Ölwanne, sodass Öl austrat. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr entfernten den Stein und streuten die Flüssigkeit auf der Fahrbahn ab. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrtüchtigen Wagens. Unfall Biker prallt in Kurve gegen Auto und stürzt: Motorrad nur noch Schrott Vor Ort konnten die Ermittler nicht feststellen, woher der Stein kam und wie er auf die Fahrbahn gelangt sein könnte. Die Polizei sucht daher Zeugen. Wer am späten Samstagabend etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Rufnummer 02161/290 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung setzen.

Titelfoto: Polizei Mönchengladbach