Autofahrer kracht in E-Biker und verletzt ihn schwer: Was er dann tut, ist nicht zu fassen

Görlitz - Unfassbare Szenen in der Görlitzer Innenstadt: Ein Autofahrer hat dort einen Mann auf einem E-Bike erfasst, doch anstatt ihm zu helfen, beschimpfte er den Verletzten und ließ ihn einfach liegen.

Der 58-Jährige auf dem Fahrrad wurde bei dem Crash schwer verletzt. Das war dem Unfallfahrer offensichtlich völlig egal. (Symbolbild) © 123RF/tongpatong321

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 10.15 Uhr auf der Rauschwalder Straße am Abzweig zur Brautwiesenstraße, wie die Polizei erst am heutigen Freitag mitteilte.

Demnach sei der 58-jährige Biker in Richtung Cottbuser Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich von hinten von einem roten Kleinwagen gerammt worden sei.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Doch der Unfallfahrer dachte offenbar gar nicht daran, ihm zu helfen.

Stattdessen sei er ausgestiegen, um den Verletzten zu beschimpfen – danach setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr davon.

Zeugen leisteten schließlich Erste Hilfe. Der 58-Jährige musste infolge des Unfalls mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.