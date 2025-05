Grill mit Benzin angezündet: Junger Mann steht plötzlich in Flammen

Vogelsbergkreis/Schotten - Ein 25-Jähriger erlitt schwere Brandverletzungen, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden: Bei dem Grill-Unfall in der Vogelsberg-Stadt Schotten wurde zudem ein 24-Jähriger verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.