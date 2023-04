Großeinsatz wegen Unfall in Grimma: VW kracht frontal gegen Gebäude

Grimma - Am Samstagabend ereignete sich auf der B107 in Grimma (Landkreis Leipzig ) ein schwerer Verkehrsunfall .

Der VW krachte frontal in ein Haus am Rande der B107. © Sören Müller

Nach TAG24-Informationen war ein Passat-Fahrer stadtauswärts auf der B107 unterwegs, als er gegen 19 Uhr plötzlich in einer Linkskurve nach rechts von der Strecke abkam. Daraufhin krachte der Wagen frontal in ein Wohnhaus am Straßenrand.

Nicht nur Rettungsdienst und Polizei, sondern auch die Feuerwehr sowie zwei Rettungshubschrauber rückten sofort zum Unfallort aus. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um Ersthelfer und Anwohner zu betreuen.

Nach Angaben vom Grimaaer Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hennig saßen vier Personen in dem Passat, zwei von ihnen mussten von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Alle Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht, zur Art und Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache, zudem kam ein Fachberater des THW zum Einsatz, um die Statik des betroffenen Gebäudes zu überprüfen.