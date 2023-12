Heftiger Crash auf Bahngleisen: Zug knallt in Sattelschlepper

Texas (USA) - Am Sonntagmorgen hatte es plötzlich Rumms gemacht. Eine Autofahrerin filmte den schweren Unfall auf einer Bahnstrecke im US-Bundesstaat Texas .

Der Moment als es krachte. Ungebremst fuhr der Zug den Sattelschlepper über den Haufen. © Screenshot/X/@kristi46204

Kristi Ingram filmte das Unheil mit ihrer Handykamera.

Die auf bei X (vormals Twitter) veröffentlichten Aufnahmen zeigen einen Sattelschlepper, der voll beladen auf den Gleisen steht. Plötzlich nähert sich ein laut hupender Güterzug, dann kracht es gewaltig.

Ingram selbst blieb wohl vor lauter Staunen der Mund offenen stehen. Ihr Beifahrer kommentierte die Szene mit den Worten "Holy shit, oh my god" (zu Deutsch "Heilige Scheiße, oh mein Gott").

Die Polizei von Parker County sperrte den Unfallort ab. Dieselkraftstoff und Öl waren ausgetreten. Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden, teilten die Einsatzkräfte bei Facebook mit.