Sechs Tote bei schwerem Verkehrsunfall: Reisebus mit Schüler-Gruppe verwandelt sich in Feuerball

In dem Inferno starben sechs Menschen, darunter drei Schüler. © X/@RobbieBarker67

Am Dienstagmorgen sollte ein Reisebus 54 Schüler, Lehrer und deren Begleitpersonen nach Columbus, der Hauptstadt des Bundesstaates, bringen. Dort sollte die Schülerband aus der Stadt Zoarville bei einer Ausbildungsmesse auftreten, berichtete der Sender "The Columbus Dispatch". Doch sie kamen nie an.



Gegen 9 Uhr, es waren nur noch wenige Kilometer zum Ziel, kam es auf der Autobahn I-70 zu einem fürchterlichen Unglück, als ein Truck auf das Heck des Busses auffuhr.

Sofort bildete sich ein riesiger Feuerball, griff innerhalb von Sekunden auf den Schülerbus über. Weitere Fahrzeuge rasten in die Unfallstelle.