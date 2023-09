Heftiger Kreuzungscrash mit 45.000 Euro Schaden: 54-Jährige verletzt

Mettmann - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am gestrigen Dienstagnachmittag in Mettmann gekommen.

Zwei VW-Autos krachten an einer Kreuzung frontal ineinander. © Polizei Mettmann

Nach Angaben der Polizei war ein 20-jähriger Mann aus Wuppertal gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Talstraße nach Mettmann unterwegs.

An der Kreuzung Talstraße/Diepensiepen/Südring bog der junge Mann nach links in Richtung Südring ab, ohne jedoch auf die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau aus Hilden in ihrem VW Multivan zu achten.

Mitten auf der Kreuzung kam es dann zum frontalen Crash der beiden Autos.

Während der Unfallverursacher aus Wuppertal glimpflich davonkam, zog sich die 54-jährige Frau leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, in welchem sie ambulant behandelt wurde.