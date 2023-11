Heftiger Unfall auf der A52: Bentley kracht in Schutzmauer - Beifahrer (33) stirbt

Düsseldorf - Bei einem heftigen Unfall auf der A52 ist ein 33-jähriger Beifahrer noch an der Unfallstelle verstorben.

In den frühen Morgenstunden ist ein 33-jähriger Beifahrer bei einem schweren Unfall verstorben. © Polizei Düsseldorf

Demnach war ein 20-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen gegen 4.25 Uhr mit seinem Bentley in Richtung Roermond unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen (A52/A44) kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Schutzmauer.

Von da aus wurde der Bentley über die rechte Schutzplanke durch den Grünstreifen und erneut über eine weitere Schutzplanke auf die angrenzende Fahrbahn und wiederum gegen eine Schutzplanke geschleudert. Schlussendlich blieb das Auto auf dem Beschleunigungsstreifen auf dem Dach liegen.

Der 33-jährige Beifahrer wurde bei dem heftigen Crash aus dem Bentley geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, war aber noch ansprechbar. Zudem suchte ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera nach möglichen weiteren Unfallopfern, doch das Ergebnis war negativ.