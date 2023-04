Heftiger Unfall am Bodensee: VW Beetle kracht in Wohnmobil, zwei Menschen sterben

Lindau (Bodensee) - Tragischer Unfall am Bodensee: Beim Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Wohnmobil sind am Karfreitag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der VW verlor am Karfreitag auf der B31 bei Lindau die Kontrolle über sein Fahrzeug. © Davor Knappmeyer/dpa

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag mitteilte, geschah das verheerende Unglück gegen 12.30 Uhr auf der B31 nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.

Demnach war der Fahrer (49) eines VW Beetle in Richtung Weißensberg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und nach links in den Gegenverkehr geraten sei.

Er krachte frontal in ein entgegenkommendes Wohnmobil. Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden mussten.

Für zwei Insassen des VW kam jede Hilfe zu spät, sie erlitten tödliche Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im verursachenden Auto wurde schwer, Fahrer und Beifahrer des Wohnmobils leicht verletzt. Sie alle wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Bundesstraße musste für circa sechs Stunden voll gesperrt werden.