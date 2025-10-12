Schutzengel war schon wach: 21-Jähriger überlebt schlimmen Unfall im Nebel

Heidenheim - Feuerwehr und Rettungsdienst waren am frühen Sonntagmorgen auf der Staatsstraße 2218 zwischen Heidenheim und Ostheim gefordert.

Aus diesem völlig zerstörten Auto konnte der 21 Jahre alte Fahrer lebend geborgen werden. © vifogra / Gutmann

Wie Anton Brattinger, Kreisbrandinspektor im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, mitteilte, kam ein junger Mann gegen 7 Uhr mit seinem Auto von der Straße ab und wurde mit der Fahrerseite seines Wagens gegen einen Baum geschleudert.

Laut TAG24-Informationen vom Unfallort sei der 21 Jahre alte Fahrer im Auto eingeklemmt worden, soll aber noch in der Lage gewesen sein, selbst einen Notruf abzusetzen.

Für seine Retter gestaltete sich die Bergung schwierig. Durch die schlechte Lage des Wagens an einem kleinen Hang hing die Front nach unten, A- und B-Säule der Fahrerseite seien eingedrückt gewesen, so Brattinger.

Kameraden der Feuerwehren aus Heidenheim und Westheim mussten deshalb zuerst das Auto mit einem Unterbau stabilisieren. Während Sanitäter sich um den verletzten 21-Jährigen kümmerten, entfernte die Feuerwehr mit spezieller Technik das Autodach.

Mithilfe einer Notfalltrage sei der junge Mann schließlich über das Heck aus dem Wrack gezogen worden.