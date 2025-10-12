82-Jähriger experimentiert mit Hängegleiter – und stürzt in die Tiefe

Telfs - Dieses Experiment endete im Krankenhaus: Ein 82 Jahre alter Österreicher hat seinen Hängegleiter in Tirol mit einem Elektromotor ausgestattet und Flugversuche unternommen - dabei ist er aus etwa fünf Metern Höhe abgestürzt.

Der Mann hat selbst einen Elektromotor an seinen Hängegleiter montiert und Flugversuche unternommen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Ursache sei vorerst unbekannt, berichtete die Polizei in Tirol.

Der Unfall passierte demnach am Samstag gegen 16.50 Uhr in Telfs, rund zehn Kilometer südlich der Grenze zu Bayern bei einem Landeplatz für Drachenflieger.

Zeugen sahen das Unglück und alarmierten die Rettung. Der Mann sei mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden, so die Polizei. Er sei ansprechbar gewesen.

Die Polizei sprach bei dem Fluggerät von einem "Deltaflügler". Andere Namen dafür sind Deltasegler, Hänge- oder Hanggleiter oder Drachen.