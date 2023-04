Motorradfahrer (†22) stürzt in Straßengraben und stirbt

Heilbronn - Auf der Neckartalstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einem tragischen Unfall : Ein junger Motorradfahrer (†22) erlag seinen schweren Verletzungen.

Der junge Biker (†22) stürzte in den Graben und wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. © Birger Romler / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, war der 22 Jahre alte Motorradfahrer gegen 17 Uhr in Richtung Neckargartach unterwegs.

Nach einem Überholvorgang kam der 22-Jährige in Höhe der Erwin-Fuchs-Brücke von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er in den rechten Seitengraben, wo er liegen blieb.

Herbei geeilte Rettungskräfte brachten den schwerst verletzten jungen Mann in eine Klinik. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.