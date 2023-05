Audi-Fahrer (†23) stirbt bei Horror-Crash: Sieben weitere Menschen teils schwer verletzt

Ein 23-Jähriger starb bei dem schweren Unfall, sieben weitere Personen wurden verletzt - darunter drei Kinder. © News5/Merzbach

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Unfall, der am Nachmittag des heutigen Sonntags gegen 15.30 Uhr passierte.

Demnach war ein 77 Jahre alter Mann in seinem Renault auf der B22 in Richtung Bamberg unterwegs, als er bei Oberschwarzach links von der Bundesstraße abbiegen wollte.

Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen, dass ihm in diesem Moment ein mit fünf Personen besetzter Audi entgegenkam. Laut dem Polizeisprecher hatte der Audi-Fahrer keine Chance mehr auszuweichen und es kam zum frontalen Zusammenstoß.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Audi in einen angrenzenden Acker geschleudert, wo sich der Wagen dann überschlug.

Dabei wurde der 23-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 41 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.