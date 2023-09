Horror-Unfall mit Kleinbus: Drei Menschen tot, sieben teils schwer verletzt

Ernsgaden - Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm wurden drei Menschen getötet und sieben teils schwer verletzt.

Mehrere Menschen wurden durch den Zusammenprall im Bus eingeklemmt und mussten befreit werden. © vifogra

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr auf der B16 zum Zusammenstoß zweier Autos.

Eine 72-jährige Ingolstädterin war mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Kleinbus kollidiert.

"Die 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß sofort getötet, auch der aus dem Landkreis Pfaffenhofen stammende 69-jährige Fahrer des Busses verstarb noch an der Unfallstelle", berichtete die Polizei.

Acht Fahrgäste im Kleinbus wurden teils eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Neben mehreren Rettungswagen waren dazu auch Hubschrauber im Einsatz. In der Nacht erlag dann ein 23-jähriger Ingolstädter in der Klinik seinen schweren Verletzungen.