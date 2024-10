Horror-Unfall: BMW gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen sterben

Fleringen/Weinsheim - Schreckliches Unfall-Drama in der Eifel! Bei einer Massenkarambolage starben am heutigen Sonntagnachmittag zwei Menschen, mehrere wurden mitunter schwer verletzt. Wie es zu dem Unheil kommen konnte, versucht die Polizei derzeit aufzuklären.

Durch die gewaltige Wucht der Kollision wurde der BWM-Fahrer schwer verletzt, während die 53-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Ebenfalls jede Hilfe zu spät kam für eine 76-jährige Frau aus Prüm, die in einem der ebenfalls beteiligten Autos saß.

Gegen 13.40 Uhr nahm die Katastrophe schließlich ihren Lauf. Denn aus noch nicht geklärter Ursache geriet der 58-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Hierauf konnten gleich mehrere Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren - es kam zur Kollision mit insgesamt drei weiteren Fahrzeugen.

Wie ein Sprecher berichtete, spielte sich der Unfall auf der B410 im rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm ab. Dort war der Fahrer eines BMW (58) aus Prüm kommend in Richtung des Fleringer Ortsteils Baselt unterwegs. Mit an Bord befand sich seine 53 Jahre alte Beifahrerin.

Neben vier Rettungswagen rückten gleich zwei Rettungshubschrauber am Ort des Geschehens an. Ob sie aufgrund der beiden verstorbenen Unfallbeteiligten beide zum Einsatz kamen, wurde nicht bekannt. Zudem beteiligten sich etliche Feuerwehren aus der Umgebung an dem Einsatz.

Erst rund fünf Stunden nach dem schrecklichen Unfall, gegen 18.30 Uhr, konnte der betroffene Streckenabschnitt der B410 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zwischenzeitlich wurde eine Umleitung eingerichtet.