Horror-Unfall in Hürth: Vater von totem Mädchen versucht, "es irgendwie zu überstehen"

Der 20-Jährige soll mit seinem silbernen BMW eine rote Ampel überfahren haben.

Er könne immer noch nicht richtig begreifen, dass seine Tochter ihren schwersten Verletzungen erlegen ist, berichtet der 45-Jährige gegenüber RTL.

Bei dem schweren Unfall am 4. Juni wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, nachdem ein 20-jähriger BMW-Fahrer gegen 12.15 Uhr auf der Frechener Straße in eine Gruppe Grundschulkinder gefahren war. Ein Betreuer (25) wird nach wie vor in kritischem Zustand in einem Krankenhaus behandelt.

Seit dem Vorfall seien seine Frau und er wie in Schockstarre, erzählt der Vater nun. An einen normalen Alltag sei momentan nicht mehr zu denken: "Wir sind nur noch zwei Personen, die atmen und versuchen, es irgendwie zu überstehen."

Gegenüber dem Unfallverursacher verspürt er bislang allerdings keine Empfindungen, zu groß ist der Schmerz über den Tod seiner Tochter. "Ich leide gerade unter so einem großen Verlust, dass ich mich überhaupt nicht mit Gedanken an den Fahrer beschäftige."