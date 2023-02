Suzuki liegt umgekippt im Gebüsch, Fahrerin klettert ins Freie

Der Suzuki blieb auf die Seite gekippt im Gebüsch liegen und musste abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Die 45-Jährige war am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der K5 in Richtung Kobeshofen unterwegs, als ihr Auto kurz hinter der Ortschaft Röttgen in einer Linkskurve von der regennassen Straße abkam, wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mitteilte.

Der Suzuki fuhr gegen kleinere Äste und auch Bäume, bevor er auf die rechte Seite kippte und mitten im Gebüsch zum Stillstand kam.

Die Fahrerin konnte sich nach Angaben des Sprechers selbstständig aus ihrem Auto befreien. Rettungskräfte rückten an und brachten die Hückeswagenerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ein erster Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Betrunkene musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben.