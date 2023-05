Von der Straße abgekommen: Autofahrerin schwer verletzt

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau gegen 3 Uhr am Morgen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn der B6 in Höhe der Ortschaft Gröbers abgekommen und im Graben gelandet, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte.

Die Fahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.