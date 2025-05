02.05.2025 08:24 647 Mann klaut Lieferdienst-Wagen und kracht damit in Auto: Schwangere Frau in Klinik

In Rüsselsheim kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall: Vier Menschen wurden in Kliniken gebracht, darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau.

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Nach einem schweren Unfall wurden vier Menschen in eine Klinik gebracht, darunter zwei Kinder und eine schwangere 28-Jährige. Der Verursacher des Crashs im südhessischen Rüsselsheim hatte 1,62 Promille Alkohol intus. Ein betrunkener 37-Jähriger wurde an der Unfallstelle in Rüsselsheim als mutmaßlicher Verursacher von der Polizei festgenommen. © 5VISION.NEWS Am Donnerstag gegen 18.28 Uhr fuhr ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes eine Bestellung zu einem Kunden im Hessenring aus, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann sein Auto verlassen hatte und die Ware auslieferte, kam ein 37-jähriger Rüsselsheimer vorbei und nutzte die Gelegenheit, um den offen und mit laufendem Motor dastehenden Wagen zu stehlen. Der Autodieb fuhr davon. Als er versuchte, vom Hessenring nach links in die Virchowstraße abzubiegen, kam er mit dem Wagen jedoch von der Straße ab. Das Auto schleuderte gegen ein Verkehrsschild und krachte gegen einen gerade haltenden Wagen. Unfall Mercedes fährt ungebremst in Pizzeria: Fahrer schwer verletzt! Nach dem Crash stieg der 37-Jährige aus dem Lieferdienst-Auto aus und floh zu Fuß. Schwerer Unfall in Rüsselsheim: Polizei sucht Zeugen Die Ermittlungen zu dem Unfall im Hessenring dauern an, die Polizei in Rüsselsheim sucht Zeugen des Crashs. © 5VISION.NEWS In dem gerammten Wagen saßen vier Personen, darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau. Alle vier Insassen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Es stellte sich aber heraus, dass bei allen keine nennenswerten Verletzungen vorlagen. "Lediglich die 28-jährige schwangere Frau aus Rüsselsheim verblieb zur Überwachung im Krankenhaus", ergänzte ein Sprecher. Der von der Unfallstelle geflohene 37-Jährige kehrte nach kurzer Zeit zum Unfallort zurück. Dort wurde er von der Polizei festgenommen. Unfall Chevrolet kracht auf A52 in Mazda: Fünf Verletzte - darunter auch eine Siebenjährige "Bei ihm konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, einen Führerschein konnte der Festgenommene ebenso nicht vorweisen", hieß es weiter. Den entstandenen Sachschaden schätzt das Polizeipräsidium Südhessen insgesamt auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Zeugen des Crashs sollen sich bitte unter 061426960 mit der Polizeistation Rüsselsheim in Verbindung setzen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS