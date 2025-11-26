In Tankstelle gekracht: Transporter reißt Zapfsäule aus Verankerung

Kehl - I n Kehl (Ortenaukreis) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Kleinbus in eine Tankstelle gekracht.

Der Transporter riss eine Zapfsäule aus der Verankerung. © Christina Häußler / EinsatzReport24

Der 59 Jahre alte Ford-Fahrer verlor beim Einfahren in die Tankstelle in der Römerstraße wohl die Kontrolle über seinen Transporter.

Er kollidierte mit einer Zapfsäule und riss diese aus der Verankerung.

"Durch den Aufprall wurde die Zapfsäule vollständig zerstört", hieß es in einer Meldung der Polizei. Verletzte habe es keine gegeben. Auch kam es zu keinem Kraftstoffaustritt.