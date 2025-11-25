Heftiger Unfall im Landkreis Leipzig: Opel geht in Flammen auf, zwei Menschen schwer verletzt
Klinga - Bei einem schweren Unfall auf der S45 im Landkreis Leipzig sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Die Kollision war so verheerend, dass eines der beteiligten Fahrzeuge Feuer fing und ausbrannte.
Bereits am Montagabend bestätigte die Polizei den heftigen Crash gegenüber TAG24. Genaue Informationen dazu, was sich zugetragen hatte, lagen zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. Fest stand lediglich, dass zwei Personen verletzt wurden.
Am Dienstag veröffentlichte die Behörde neue Erkenntnisse. Demnach hatte sich der Unfall gegen 16.50 Uhr ereignet, als ein Skoda-Fahrer (58) auf dem Weg in Richtung Klinga in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß.
Der Aufprall war dabei so heftig, dass der Skoda gegen einen Tesla geschleudert wurde, der verkehrsbedingt in einer Seitenstraße wartete. Der Opel wiederum wurde so schwer beschädigt, dass er Feuer fing und vollständig ausbrannte.
Dessen 46-jährige Fahrer hatte es zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits aus dem Auto geschafft. Er sowie der Skoda-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin (41) des Tesla blieb unverletzt.
Dunkler Transporter fuhr durch Unfallstelle, Polizei sucht Fahrer
Die S45 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Die Polizei ließ sowohl den Skoda als auch den Opel zur Beweissicherung abschleppen.
Warum der Skoda in den Gegenverkehr geriet, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Gleichzeitig sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. So ergaben Videoaufzeichnungen, dass unmittelbar nach dem Unfallgeschehen ein dunkler Transporter durch die Unfallstelle fuhr. "Der Fahrer des dunklen Transporters könnte sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben", erklärte Polizeisprecherin Rebecca Leede.
Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig unter Tel. 0341/2552850 (tagsüber) oder 0341/2552910 zu wenden.
Erstmeldung vom 24. November, 22.33 Uhr. Aktualisiert am 25. November, 12.49 Uhr.
