Heftiger Unfall im Landkreis Leipzig: Opel geht in Flammen auf, zwei Menschen schwer verletzt

Klinga - Bei einem schweren Unfall auf der S45 im Landkreis Leipzig sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Die Kollision war so verheerend, dass eines der beteiligten Fahrzeuge Feuer fing und ausbrannte.

Die drei Autos wurden stark beschädigt. © Sören Müller

Bereits am Montagabend bestätigte die Polizei den heftigen Crash gegenüber TAG24. Genaue Informationen dazu, was sich zugetragen hatte, lagen zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. Fest stand lediglich, dass zwei Personen verletzt wurden.

Am Dienstag veröffentlichte die Behörde neue Erkenntnisse. Demnach hatte sich der Unfall gegen 16.50 Uhr ereignet, als ein Skoda-Fahrer (58) auf dem Weg in Richtung Klinga in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß.

Der Aufprall war dabei so heftig, dass der Skoda gegen einen Tesla geschleudert wurde, der verkehrsbedingt in einer Seitenstraße wartete. Der Opel wiederum wurde so schwer beschädigt, dass er Feuer fing und vollständig ausbrannte.

Dessen 46-jährige Fahrer hatte es zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits aus dem Auto geschafft. Er sowie der Skoda-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin (41) des Tesla blieb unverletzt.