Crash auf Bundesstraße: Mann bei Unfall mit Auto und Lkw verletzt

Schwarze Pumpe - Am Montagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der B156 in Schwarze Pumpe - ein Lkw und ein Autofahrer sind zusammengestoßen.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © xcitepress/christoph lohse

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der 47-jährige Lkw-Fahrer gegen 14.20 Uhr auf der Straße unterwegs.

An der Kreuzung zur B97 kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Nissan-Fahrer. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar.

Der Jüngere der beiden wurde durch den Unfall verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Beamte waren schnell vor Ort und sperrten die Straße für kurze Zeit ab. Augenzeugenberichten zufolge soll die Ampelanlage kurzzeitig ausgefallen sein, bestätigt wurde dies jedoch nicht.