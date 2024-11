Kia kracht frontal gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt, Beifahrer stirbt

Landkreis Fulda - Bei einem Unfall am Nachmittag des gestrigen Sonntags ist im Landkreis Fulda ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Eine 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Hier war laut einem Sprecher der Polizei die 80 Jahre alte Autofahrerin in ihrem Kia Venga unterwegs.

Dabei wurden die 80-Jährige und ihr 79-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst lieferte beide in das Klinikum Fulda ein. In diesem erlag der Mann laut dem Polizeisprecher noch am Sonntagabend seinen Verletzungen.