Kleintransporter erfasst Pedelec-Fahrer: 18-Jähriger stirbt bei Unfall

Der 18-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Fahrer (42) eines Mercedes Sprinter am gestrigen Samstagabend gegen 23.15 Uhr auf der S91 aus Folbern in Richtung Kalkreuth unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Kleintransporter einen in gleicher Richtung fahrenden Pedelec-Fahrer (18).

Der 18-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang und sucht Zeugen.