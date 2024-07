27.07.2024 11:51 1.660 Brummi-Fahrer erleidet Herzinfarkt und kracht mit Lkw in Waschanlage

Ein 62-Jähriger ist am Samstagmorgen in Kritzkow mit seinem Lkw verunglückt. Zuvor soll er einen Herzinfarkt am Steuer erlitten haben.

Von Bastian Küsel

Kritzkow - Heftiger Crash in Mecklenburg-Vorpommern: Am heutigen Samstagmorgen ist ein Lkw-Fahrer (62) in Kritzkow nach einem medizinischen Notfall mit seinem Laster verunglückt. Ein 62-Jähriger ist am Samstagmorgen in Kritzkow mit seinem Lkw verunglückt. Zuvor soll er einen Herzinfarkt am Steuer erlitten haben. © Stefan Tretropp Laut TAG24-Informationen kam es gegen 8 Uhr auf der B103 zu dem Unfall. Demnach erlitt der 62-Jährige vermutlich am Steuer einen Herzinfarkt, weshalb er die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor. In einer Rechtskurve soll der Laster daraufhin einfach geradeaus gefahren und durch den Zaun einer Waschanlage gekracht sein. Er sei mit mehreren Werbeschildern kollidiert, ehe die Fahrt unter einem Dach der Reinigungsfläche endete. Der Sattelzug habe sich unter dem Dach verkeilt, sodass die alarmierte Feuerwehr den 62-Jährigen mit schwerem Gerät aus dem Führerhaus habe befreien müssen. Unfall Transporter spießt Motorrad auf: 16-jähriger Biker stirbt Der Mann sei ansprechbar, aber in keinem guten Zustand gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Schaden soll sich auf mehr als 50.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für eine TAG24-Nachfrage waren die Beamten zunächst nicht erreichbar.



Titelfoto: Stefan Tretropp