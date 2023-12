Lastwagen-Fahrer übersieht Rentner: 73-Jähriger kommt ums Leben

Bei dem Unfall auf der B108 kam ein 73-Jähriger ums Leben. (Symbolbild) © rissix/123RF

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der schreckliche Unfall gegen 8.18 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme wollte ein 73-jähriger Mann die B108 auf Höhe eines Betonmischwerkes zu Fuß überqueren.

Zur gleichen Zeit bog ein 57-jähriger Fahrer eines Lastwagens aus einer angrenzenden Straße auf die Bundesstraße in Richtung Laage ein und übersah dabei den Fußgänger.

Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in den 73-Jährigen. Der erlitt durch den Unfall so schlimme Verletzungen, dass er noch unmittelbar an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum in Güstrow gebracht.