Ferrari nur noch Schrott nach Horror-Crash: Vier Personen schwer verletzt

Darüber hinaus - so betonte es auch Stadtbrandinspektor Valentin Reuter von der Oberurseler Feuerwehr - waren die Fahrer beider Laster "schwerst eingeklemmt", sodass sogar eine sogenannte Crashrettung samt schwerem Gerät einige Zeit in Anspruch nahm.

Die Rettungskräfte mussten sich um insgesamt vier schwer verletzte Personen kümmern. © 5VISION.NEWS

Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurde der Mann am Steuer des Kleinlasters per Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Blessuren in ein Krankenhaus transportiert. Der Heizöllaster-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

Ein ebenfalls involvierter Ferrari- sowie der Fahrer eines Hyundai sollen durch Trümmerteile ebenfalls verletzt worden sein. Auch ihre Autos wurden enorm in Mitleidenschaft gezogen.

Wie hoch der entstandene, durchaus gewaltige Sachschaden genau ausfiel, konnten die zuständigen Einsatzkräfte bislang noch nicht beziffern. Ein Gutachter soll bei der Aufklärung der Unfall-Geschehnisse helfen.

Während es glücklicherweise nicht zum Worst Case, sprich dem Auslaufen von Heizöl kam, musste die B455 in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.