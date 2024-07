Lief sie im toten Winkel? Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Zu einem Unfall mit Beteiligung eines Kindes mussten die Einsatzkräfte im schwäbischen Leinfelden-Echterdingen ausrücken. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 20.45 Uhr. Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, sei es nach wie vor unklar, ob die 53-jährige Fahrerin das neunjährige Mädchen übersah oder sich das Mädchen in einem toten Winkel befand.

Offenbar soll das Mädchen hinter einem Toilettencontainer entlang auf den Zebrastreifen unterwegs gewesen sein.

Dieser sei für ein Fest auf dem Rathausplatz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) dort platziert worden.