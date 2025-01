30.01.2025 09:38 Linienbus erfasst Radfahrer: Mehrere Verletzte in Darmstadt

In der Otto-Röhm-Straße in Darmstadt kam es am Mittwochabend zu einem Unfall mit mehreren Verletzten: Ein Fahrradfahrer fuhr vor einen herannahenden Linienbus!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Ein offenbar betrunkener Fahrradfahrer fuhr direkt vor einen heranfahrenden Bus: Im südhessischen Darmstadt kam es am gestrigen Mittwochabend zu einem Unfall mit mehreren verletzen Personen. Unfall in Darmstadt: Der Rettungsdienst brachte einen verwundeten Fahrradfahrer (32) in eine Klinik, drei weitere Verletzte wurden vor Ort versorgt. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Otto-Röhm-Straße, wie die Polizei mitteilte. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der 32-jährige Fahrradfahrer wohl "unter dem Einfluss von Alkohol" gestanden, als er von dem Grundstück eines Supermarktes heraus auf die Straße fuhr. In jedem Fall übersah der Mann einen Linienbus, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, der Bus erfasste den Radfahrer. Der 32-Jährige hatte Glück: Er wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Unfall in Darmstadt: Teilsperrung der Otto-Röhm-Straße "Der 67-jährige Fahrer des Linienbusses sowie drei weitere Fahrgäste im Alter von 30, 59 und 65 Jahren wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt", ergänzte ein Polizeisprecher. Der entstandene Sachschaden werden insgesamt auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Otto-Röhm-Straße war vorübergehend nur einseitig befahrbar. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Darmstadt dauern an.

Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa