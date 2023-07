Lkw erfasst Seniorin: 80-jährige Fußgängerin schwebt in Lebensgefahr

Norderstedt – Am frühen Dienstagmorgen hat in Norderstedt ( Schleswig-Holstein ) ein Lkw-Fahrer eine Senorin beim Abbiegen übersehen und angefahren. Die 80-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei Norderstedt sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 52-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Segeberg kurz vor 7 Uhr auf dem Falkenweg aus Richtung Waldstraße kommend in Richtung Bussardweg unterwegs, als er beim Abbiegen nach rechts in den Falkenkamp aus bislang unbekannter Ursache eine 80-jährige Fußgängerin erfasste.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Seniorin im Inbegriff gewesen sein, die Straße zu überqueren.

Die durch den Unfall lebensbedrohlich verletzte Frau wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei Norderstedt sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.